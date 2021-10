Der vom Land eingesetzte Impfbus mit mobilen Teams macht am Dienstag Station in Zweibrücken, nach der Hochschule diesmal vor der Berufsbildenden Schule in der Johann-Schwebel-Straße. Ohne Termin können Impfwillige zwischen 8 und 16 Uhr vorstellig werden. Verimpft wird wahlweise der Impfstoff von Biontech oder Johnson & Johnson. Den Termin in Zweibrücken veröffentlichte am Freitag die Landesregierung. Im Bus können schon Kinder ab zwölf Jahre in Begleitung von Erziehungsberechtigten eine Schutzimpfung erhalten. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren brauchen eine Einverständniserklärung ihrer Erziehungsberechtigten. Für alle anderen Impfwilligen und Impffähigen gilt: Einen Ausweis mitzubringen genügt.