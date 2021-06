Bei den öffentlichen Massenimpfungen für jedermann, die ab 12. Juni an den kommenden Samstagen im Homburger Saalbau angeboten werden, wird das Mindestalter der Impflinge auf 18 Jahre festgelegt. Dies ergänzte die Homburger Stadtverwaltung auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Am 12. Juni und an den kommenden Samstagen verabreicht der Mediziner Dr. Ayman Zant im Zeitraum von 9 bis 14.30 Uhr im Saalbau vornehmlich den Impfstoff von Astrazeneca. Die Impfung wird allen Volljährigen angeboten, auch wenn sie nicht in Homburg oder im Saarland wohnen. Eine vorherige Terminabsprache ist nicht nötig. Versichertenkarte und Impfausweis sind aber mitzubringen. Wer am 12. Juni nicht mehr drankommt, weil der Impfstoff ausgegangen ist, erhält eine Vormerkung für den kommenden Samstag.