Diesen Samstag, 12. Juni, bietet die Stadt Homburg eine Corona-Impfung für jedermann im Kulturzentrum Saalbau an. Im Zeitraum von 9 bis 14.30 Uhr wird vornehmlich das Vakzin von Astrazeneca verimpft. Umgesetzt wird die Aktion von dem Mediziner Dr. Ayman Zant, der dabei von der Kreisstadt Homburg sowie der Homburger Feuerwehr unterstützt wird. Weitere solche Impfaktionen sollen auch an den folgenden Samstagen angeboten werden. Wer sich dort impfen lassen möchte, muss vorab keinen Termin vereinbaren. Einzuhalten sind die AHA-Regeln, also Abstand, Hygiene und das Tragen einer Alltagsmaske. Außerdem müssen alle Interessierten Versichertenkarte und Impfausweis mitbringen. Die Feuerwehr baut vor dem Saalbau ein Pavillonzelt für den Einlass auf. Informationen für Impflinge werden auf Deutsch, Türkisch und Arabisch erteilt. Geimpft wird am Samstag, solange der Impfstoff reicht. Wer nicht mehr drankommt, erhält eine Vormerkung für nächsten Samstag, 19. Juni. Dr. Ayman Zant bittet zudem alle Homburger Ärztinnen und Ärzte, die sich an dieser Impfaktion im Saalbau beteiligen möchten, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Der Facharzt für innere Medizin ist unter E-Mail zant_ayman@hotmail.com erreichbar.