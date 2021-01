Am Dienstagmorgen klopfte ein Spezial-Einsatzkommando der Polizei bei einem 19-Jährigen Zweibrücker an. Der Mann war zuletzt in der Stadt von der Polizei kontrolliert worden und hatte dabei Bemerkungen gemacht, die die Polizei darauf schließen ließen, dass er zu Hause illegal eine Schusswaffe aufbewahrt.

Auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses rückte deshalb das SEK mit der Zweibrücker Polizei an und durchsuchte am frühen Dienstagmorgen die Wohnung des Mannes. Wie die Polizei mitteilte, sei der 19-Jährige während der Durchsuchung fixiert worden. „Das entspricht dem normalen Vorgehen bei einer Durchsuchung“, sagte Matthias Mahl, der Zweibrücker Polizeichef.

In der Wohnung fanden die Beamten drei Gramm Haschisch, einige Cannabissamen sowie zwei Einhandmesser. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Eine Schusswaffe wurde nicht gefunden. „Wir haben die Wohnung sehr genau durchsucht. Ob der Mann die Geschichte nur erfunden hat, wissen wir nicht“, ergänzte Mahl. Im Hinblick auf die beiden Einhandmesser, bei denen der Besitz erlaubt, das Führen jedoch verboten ist, sind weitere Ermittlungen notwendig. Wegen der Drogen wurde ein Strafverfahren gegen den jungen Mann eingeleitet.