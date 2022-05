Die IG Metall hat das Bündnis „Buntes Zweibrücken“ für sein Engagement gegen den Rechtsextremismus und faschistische Aufmärsche geehrt.

Das Bündnis „Buntes Zweibrücken“ erhält in diesem Jahr die Georg-Bernard-Plakette. Die IG Metall Mitte hat die mit einem Preisgeld von 1000 Euro verbundene Auszeichnung am Dienstag auf ihrer Bezirkstagung in Kirkel dem Bündnis übergeben. Gertrud Schanne-Raab und Norbert Pohlmann nahmen sie entgegen. Das Motto des Bündnisses sei „Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Zweibrücken ist bunt und nicht braun“, betonten beide. Dem Bündnis gehören Menschen aus einer Vielzahl gesellschaftlicher Gruppen an, die sich seit 2007 für ein „Buntes Zweibrücken“ einsetzen.

Jörg Köhlinger, Leiter des IG Metall Bezirks Mitte, betonte in seiner Laudatio die Bedeutung der Arbeit des Bündnisses, das sich für gesellschaftliche Vielfalt und den respektvollen Umgang miteinander einsetze: „Dem Bündnis ist zu verdanken, dass sich eine breite Mehrheit den faschistischen Aufmärschen in der Region entgegengestellt hat und die Opfer des Holocaust nicht vergessen sind. Dieses herausragende Engagement unterstützen wir sehr gerne.“

Zum Bezirk Mitte der Gewerkschaft der Metaller gehören neben dem Saarland und Rheinland-Pfalz auch die Bundesländer Hessen und Thüringen. Die Plakette erinnert an den ehemaligen Bezirksleiter des Deutschen Metallarbeiterverbandes Georg Bernard, der 1945 von den Nationalsozialisten im Konzentrationslager Dachau ermordet wurde. Die Plakette wird seit 2006 an Organisationen verliehen, die sich für Demokratie und gegen Rassismus einsetzen. Das teilte die Gewerkschaft mit.