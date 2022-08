Fahrradfahrer können vielleicht in absehbarer Zeit ihre Räder auch im Parkhaus am Zweibrücker Schloss abstellen und ihre E-Bikes dabei gleich aufladen. Die Stadtwerke seien dabei, diese Idee zu prüfen, sagte Geschäftsführer Werner Brennemann im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Auch für die Autos wolle man das Angebot an E-Ladesäulen in den Parkhäusern weiter ausbauen. Außerdem soll es weitere Schnellladesäulen geben. Die beiden Parkhäuser – am Schloss und am Hallplatz – schrieben eine schwarze Null, sagte Brennemann. Das heißt, dass die Parkgebühren die Kosten in etwa decken. Corona hat sich auch beim Parkverhalten bemerkbar gemacht: Als das Impfzentrum im früheren City Outlet war, sei das Parkhaus am Schloss stärker genutzt worden als sonst. Nun merke man, dass wieder mehr Dauerparker das Parkhaus nutzen, nachdem in der Coronazeit viele von zuhause aus gearbeitet hätten.