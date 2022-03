Die Leser haben abgestimmt: Speerwerferin Christin Hussong, Schwimmer Michael Raje und die Drittliga-Handballer des SV 64 Zweibrücken haben die 31. RHEINPFALZ-Wahl zum Sportler des Jahres 2021 gewonnen. 841 Stimmen waren vom 19. Februar bis 13. März online und ganz klassisch per Coupon eingegangen. Hussong erhielt davon als Siegerin 306 Stimmen, Raje 340. Am klarsten war der Vorsprung bei den Mannschaften für die „SV-Löwen“ mit 416 Stimmen. Am Dienstagabend überreichten bei einer kleinen Feier im Landgestüt – coronakonform im Freien – RHEINPFALZ-Redaktionsleiter Thomas Büffel, Lokalsportredakteur Matthias Müller, Anja Schierle-Jertz (Regionalleitung Westpfalz der MWS Mediawerk Südwest) sowie Marketing-Leiter Jochen Sehn vom langjährigen Sportlerwahl-Sponsor, der Park & Bellheimer Brauerei, die Urkunden und Preise an die Sportler. Im vergangenen Jahr war die Sportlerwahl wegen der Corona-Krise erstmals seit über 30 Jahren ausgefallen.