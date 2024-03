Gelingt den „Hornets“ erneut ein Break? Nach der 4:8-Heimniederlage am vergangenen Sonntag steht der EHC Zweibrücken beim Gastspiel in Heilbronn am Donnerstagabend (20 Uhr) unter Siegeszwang.

Es ist eine kuriose Finalserie um den Meistertitel der Regionalliga zwischen dem EHC Zweibrücken und den „Eisbären“ Heilbronn. Drei Spiele sind absolviert, immer hat das Gästeteam gewonnen. Diese Serie soll nach Ansicht der „Hornets“ auch am Donnerstag in der Heilbronner Eishalle beim vierten Aufeinandertreffen der beiden Teams bestehen bleiben. Nur bei einem Sieg bleiben die Zweibrückener im Rennen. Der Fanclub „Bad Company“ hat erneut einen Fanbus organisiert.

Das dann entscheidende Spiel in der Serie „Best of Five“ findet - ein Sieg der „Hornets“ vorausgesetzt - am Ostersonntag um 19 Uhr in Zweibrücken statt.