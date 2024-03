Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was für ein packender Fight am Sonntagabend, aber mit dem schlechteren Ende für die Zweibrücker „Hornets“: In Spiel drei der Finalserie der Eishockey Regionalliga Südwest schlugen die „Eisbären“ Heilbronn den EHC vor der diesjährigen Rekordkulisse von über 800 Zuschauern mit 8:4 (1:1, 0:2, 3:5). Der Sieg war verdient, fiel aber um einige Tore zu hoch aus.

Das Spiel selbst war offener, als es das Endergebnis zum Ausdruck bringt. Zwar führten die Gäste ab dem zweiten Drittel, die „Hornets“ gaben sich