Kaum von der deutschen Jugendmeisterschaft mit dem Children-Titel im Gepäck zu Hause angekommen, packte die Homburgerin Charlotte Stuppi schon wieder die Reisetasche: Die 13-jährige Springreiterin des RSV Käshofen startete am vergangenen Wochenende beim Nachwuchsturnier im belgischen Opglabbeek. Vier Runden drehte sie dort mit ihrem 14-jährigen Asterix; nur einmal, im ersten Durchgang des Nationenpreises, musste sie dabei einen Abwurf hinnehmen.

Ohne Fehler absolvierte sie den Normal- und den Stechparcours im Großen Preis, in dem sie am Ende Neunte wurde. Mit dem deutschen Children-Team gewann sie den Nationenpreis. Stuppi trug mit ihrer zweiten fehlerfreien Runde dazu bei, dass sich das Team nach dem zweiten Durchgang an die Spitze schob und die schwedische Equipe auf Rang zwei verwies. Für die 13-Jährige war es der erste Nationenpreis-Sieg.