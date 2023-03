Das Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium hat am Freitagmorgen seine Abiturienten verabschiedet – 36 junge Frauen, 31 junge Männer und eine diverse Person. Der Abiturjahrgang 2023 war 2014 mit 110 Schülerinnen und Schülern in der fünften Klasse gestartet. In der elften Jahrgangsstufe begannen 99 Jugendliche, neun von ihnen sind nach der Zwölften mit der Fachhochschulreife abgegangen – laut Oberstufenleiterin Christine Orf sind das weit mehr als sonst. Ins mündliche Abitur am 17. und am 20. März gingen alle 71, die auch zum Schriftlichen angetreten waren. 68 haben das Abitur bestanden.

Die Abiturienten des HFG

Judith Akpuogu Zweibrücken

Teim Alhamoud Zweibrücken

Hussain Al-Saffar Zweibrücken

Jasper Josef Becker Lambsborn

Cornelius Kurt Bender Zweibrücken

Penny-Lane Bleyer Blieskastel

Julia Marie-Chantal Brauer Zweibrücken

Maximilian Dominik Etienne Burkhardt Zweibrücken

Carolin Claaßen Hornbach

Sesin Tara Conrad Zweibrücken

Fiena Winifred Cunningham Zweibrücken

Celine Marie Djalali Zweibrücken

Emilia Noel Dräger Maßweiler

Nele Engelmann Zweibrücken

Benedikt Erb Zweibrücken

Julie Flickinger Zweibrücken

Lisa Nicole Fritzke Zweibrücken

Selina Frübis Zweibrücken

Janosch Fuhrmann Reifenberg

Tim Marvin Gortner Maßweiler

Daniel Clemens Grgić Zweibrücken

Silas Hasenstab Schweyen/Frankreich

Nele Sophie Helwig Großsteinhausen

Virginia Marie Hergert Zweibrücken

Lukas Hermann Zweibrücken

Kim Aylin Herold Käshofen

Aalyah Heyner Zweibrücken

Noah Jarmil Hock Maßweiler

Selma Jagnjo Zweibrücken

Emily Leonie Jakob Wallhalben

Benjamin Elias Jentes Bruchmühlbach-Miesau

Marius Noah Kaeppler Blieskastel

David Samuel Kammer Althornbach

Elias Knauber Zweibrücken

Lea Knobloch Zweibrücken

Hannah Tanja Eva Knoch Althornbach

Maximilian Knoll Zweibrücken

Tatjana Kraus Zweibrücken

Daria Maria Kroll Hornbach

Diana Susanne Kroll Hornbach

Victoria Andrea Ludwig Zweibrücken

Milena Victoria Meincke Zweibrücken

Lucas Mendes Zoglio Althornbach

Tiffany Michelle Maria Magdalena Menzer Bechhofen

Yannis Elias Michel Rieschweiler-Mühlbach

Anastasia Misukov Zweibrücken

Kiro Angelo Mocha Homburg

Gianluca Papa Zweibrücken

Janosch Michael Martin Pfeifer Rieschweiler-Mühlbach

Jonas Benedikt Reschke Zweibrücken

Alina Ribizki Zweibrücken

Renja Rubel Zweibrücken

Laurin Schermutzki Zweibrücken

Finn Marten Schneider Homburg

Sebastian Schneider Homburg

Sarah Lisa Schulz Zweibrücken

Julian Schunck Zweibrücken

Steffen Jonas Schwenkreis Zweibrücken

Jana Semmet Maßweiler

Finn Stautner Rimschweiler

Franziska Katharina Stolle Zweibrücken

Noella Tan Gersheim

David Tevs Blieskastel

Lene Triem Zweibrücken

Salomé Helena Veit Herschberg

Michel Bendikt Wirth Rimschweiler

Marie-Sophie Wolf Battweiler

Albert Zinn Zweibrücken

Die Preisträger

Preis der Ministerin: Daniel Clemens Grgić

Beste Gesamtleistung: Cornelius Kurt Bender

Scheffelpreis Deutsch: Lisa Nicole Fritzke

Französisch: Noella Tan

Englisch: Cornelius Kurt Bender

Latein : Cornelius Kurt Bender, der zudem die Urkunde des

Wettbewerbs „Certamen Rheno-Palatinum“ (Stufe 2) erhält

Mathematik: Tim Marvin Gortner

Physik: Tim Marvin Gortner

(Preis der Dt. physikalischen Gesellschaft)

Maximilian Knoll

(Preis der Stiftung Pfalzmetall)

Geschichte: Renja Rubel

Erdkunde: Gianluca Papa

Biologie: Janosch Fuhrmann

Chemie: Teim Alhamoud, Cornelius Kurt Bender

(Gesellschaft deutscher Chemiker)

Informatik: Tim Marvin Gortner, Sebastian Schneider (Preise der Gesellschaft für Informatik)

Lucas Mendes Zoglio, Renja Rubel

(Preise des Max-Planck-Instituts)

Sport: Alina Ribizki (Pierre de Coubertin-Preis)

Ethik: Teim Alhamoud (Fachverband für Philosophie)

Bildende Kunst: Lukas Mendes Zoglio, Noella Tan

Musik: Janosch Fuhrmann

Darstellendes Spiel: Lisa Nicole Fritzke

bes. Einsatz Jgst.: Daniel Clemens Grgić, Kim Aylin Herold

Schulsanitätsdienst: Daria Maria und Diana Susanne Kroll, Cornelius Kurt Bender

SV-Preise: Hussain Al-Saffar, Jonas Benedikt Reschke, Renja Rubel,

Aalyah Heyner, Daniel Clemens Grgić, Laurin Schermutzki, Fiena Winifred Cunningham und Virginia Marie Hergert