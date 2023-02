Von Barbara Sittinger

Zwei Professoren der Hochschule Kaiserslautern, die am Campus Zweibrücken unterrichten, wurden vom Internationalen Rat für Kleinunternehmen (International Council for Small Business, ICSB) ausgezeichnet. Dies teilte Hochschulsprecher Wolfgang Knerr mit. Professor Walter Ruda vom Zweibrücker Fachbereich Betriebswirtschaft der Hochschule Kaiserslautern wurde für seine „herausragenden Leistungen in der Studentenbetreuung“ ausgezeichnet. Dabei wurden „seine Verdienste als Ideengeber und Mit-Initiator der ICSB-Academy gewürdigt“, schreibt Knerr. Diese Akademie führt Unternehmertum-Programme im Rahmen der jeweiligen ICSB-Welt-Konferenz für Studenten im Aufbaustudium durch. Professor Rubén Ascúa, Rektor der Kooperationsuniversität Universidad Nacional de Rafaela in Argentinien und langjähriger Lehrbeauftragter im Master-Studiengang Mittelstandsmanagement am Campus Zweibrücken, erhielt vom ICSB eine Auszeichnung „für seine Verdienste um das SME World Forum, das im vergangenen Jahr im argentinischen Rosario stattgefunden hat“, so Knerr. „SME“ steht für „Small and medium-sized Enterprises“, kleine und mittlere Unternehmen. Das ICSB ist die auf dem Gebiet Unternehmertum weltweit führende Forschungsvereinigung und wird von der George Washington University aus geführt.