Nur mit vorherigem Test – so kommt man derzeit in Geschäfte, in die Schule, nach Lothringen oder auf manchen Arbeitsplatz. Mindestens ein Schnelltest pro Woche ist für alle Bürger kostenlos. Aber wo kann man sich in unserer Region eigentlich überall testen lassen? Ein Überblick.

Zweibrücken

ASB-Testzentrum Friedrich-Ebert-Str. 40, Arbeiter-Samariter-Bund, geöffnet Mo-Fr 7-10 Uhr, 17-19 Uhr, Anmeldung unter asb-corona-test.de oder telefonisch unter 06332/4824-0.

Am Globus-Baumarkt , Wilkstr. 2, geöffnet Mo-Fr 9-14 Uhr, 16-18 Uhr, Sa 10-14 Uhr, Anmeldung unter coronatestpfalz.de

Am Outlet , Londoner Bogen 10-90, geöffnet Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-16 Uhr, Anmeldung unter coronatestpfalz.de

DRK-Testcenter Herzogplatz , geöffnet Mo-Fr 11-19 Uhr, Sa 8-15 Uhr, Termin unter drk-corona.de oder einfach ohne Termin vorbeikommen.

DRK-Testcenter Kasernenstraße , geöffnet Mo-Fr 7-18 Uhr, Sa 8-12 Uhr, nur nach vorheriger Anmeldung. Termin unter drk-corona.de oder telefonisch unter 06332/971320.

DRK-Testcenter Schlossplatz 11 , ehemaliges Gewobau-Gebäude, Eingang über Schlossplatz; geöffnet Mo-Fr 7-15 Uhr, Sa 8-15 Uhr, So 10-16 Uhr.

Drogerie Markt dm , am Hilgard-Center, Saarlandstr. 27, geöffnet Mo-Sa 8-16.30 Uhr, nach vorheriger Anmeldung unter dm.de

Feuerwehr , Landauer Straße 76, Montag bis Donnerstag von 18 bis 20 Uhr, nach vorheriger Anmeldung per E-Mail an kontakt@feuerwehr-zweibruecken.de

Gemeinschaftspraxis Booz , Gutenbergstr. 25, nach Terminvereinbarung unter 06332/73077.

Praxis Burkholder , Am Güterbahnhof 5, nach Terminvereinbarung unter 06332/9792988.

Gemeinschaftspraxis Ecker , Kaiserstr. 57, nach Terminvereinbarung unter 06332/75648.

Praxis Färber , Rosengartenstr. 8, nach Terminvereinbarung unter 06332/17214 oder unter praxis-faerber.de

Praxis Gensch , Hauptstr. 4, nach Terminvereinbarung unter 06332/ 18585.

Dres. Schunck , Kaiserstr. 23, nach Terminvereinbarung unter 06332/ 17065.

MVZ Stopp & Kollegen , Rosengartenstr. 8, nach Terminvereinbarung unter 06332/75386.

Kreis Südwestpfalz

Bechhofen

Von Sickingen Apotheke, Hauptstraße 96, nach Terminvereinbarung unter 06372/8091.

Contwig

Laurentius Apotheke , Hauptstraße 79, montags bis freitags von 17 bis 19 Uhr, samstags 10 bis 12 Uhr, nach Terminvereinbarung unter 06332/ 996010.

Heltersberg

Praxis für Podologie , Velmannstraße 8, Telefon 06333/980020, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr.

Hermersberg Berg-Apotheke , Hauptstraße 43, 06333/64352, 8 bis 18 Uhr. Kröppen Gemeinschaftspraxis Dres. Stein , Pirmasenser Straße 22, nach Terminvereinbarung unter 06335/916180. Thaleischweiler-Fröschen DRK-Testzentrum , Uferstraße 23, montags, mittwochs und freitags, 17 bis 20 Uhr, Terminvereinbarung unter www.drk-corona.de Löwen Apotheke , Bahnhofstraße 36, montags bis freitags nach Terminvereinbarung unter Telefon 06334/1312 oder online unter www.testtermin.de Vinningen DLRG , Marktstraße 1, nach Terminvereinbarung unter 0160/93139325. Waldfischbach-Burgalben Hubertus-Apotheke , Hauptstraße 66, Telefon 06333/3081, montags bis freitags 8.30 bis 12.30 und 14.30 bis 18.30, samstags 8.30 bis 12.30 Uhr, nur mit Termin, Anmeldung telefonisch. DRK-Testzentrum , Carentaner Platz, wechselnde Termine unter www.drk-corona.de