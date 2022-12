Die Handballerinnen des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums sind am Donnerstag im Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ eine Runde weiter gekommen. Die zehn HHG-Mädchen, die bei dem Vorrundenturnier in Nieder-Olm von Lehrerin Victoria Leiner-Paulus und Schülerin Lejla Carkadzija betreut wurden, belegten Platz zwei hinter der Maria-Ward-Schule aus Mainz und qualifizierten sich als eine der ersten beiden Mannschaften für das Regionalfinale, das im Januar stattfinden soll. In zweimal zehn Minuten unterlag das HHG-Team in Rheinhessen den Mainzerinnen mit 10:15. Dafür siegten die Zweibrücker Handballerinnen mit 16:10 gegen das Wormser Eleonoren-Gymnasium und sogar mit 14:1 gegen das gastgebende Gymnasium Nieder-Olm.