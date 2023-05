Mit Julien Riedl meldet der FC Homburg seine erste Neuverpflichtung für die kommende Saison in der Zweiten Mannschaft. Der Sohn des ehemaligen FCK-Bundesligaprofis Thomas Riedl und Enkel von Hannes Riedl soll die FCH-Reserve, die aktuell um den Aufstieg in die Oberliga spielt, im Mittelfeld und in der Offensive verstärken. Der heute 19-Jährige lief als Junge für den JFV Fritz-Walter-Jugend auf. Nach seinem Wechsel zum SV Alsenborn wurde er dort bereits mit 16 Jahren in die Erste Mannschaft hochgezogen. Seitdem hat der Deutsch-Brasilianer trotz seines jungen Alters bereits 72 Spiele im Herrenbereich absolviert. Seit der Saison 2021/22 führt Julien Riedl die Alsenborner Mannschaft als Kapitän aufs Feld.