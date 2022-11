Zweibrücken soll junge Eltern unterstützen, die auf Plastikwindeln verzichten möchten und ihre Kinder mit Stoffwindeln wickeln. Das fordert die Grünen-Fraktion im Stadtrat.

In ihrem Antrag zur Stadtratssitzung am Donnerstag schreiben die Grünen, dass Wegwerfwindeln enormen Müll verursachen. Zweibrücken subventioniere diesen Windelmüll: „Eltern erhalten kostenlose Windelmüllsäcke im Verkaufswert von derzeit 150 Euro.“ Das möchten die Grünen nicht abschaffen, aber sie möchten, dass auch Eltern, die Stoffwindeln benutzen, einen Zuschuss bekommen, um davon eine Erstausstattung zu kaufen. Das Ganze soll nicht mehr kosten. Anderthalb Millionen Windeln würden pro Jahrgang in Zweibrücken weggeworfen, rechnen die Grünen vor. Sie gehen von 300 Neugeborenen, aus, die zweieinhalb Jahre lang gewickelt werden. Mit einem Zuschuss zu Stoffwindeln vermeide man nicht nur Müll, sondern schaffe auch „Gerechtigkeit für diejenigen Eltern, die aktiv und nachhaltig wickeln und damit die Umwelt entlasten“. In Deutschland förderten mehr als 80 Städte und Landkreise die Nutzung von Stoffwindeln mit durchschnittlich 75 Euro.