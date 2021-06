Ausströmendes Kohlenmonoxid hielt am Mittwochnachmittag, 16. Juni, die Universität des Saarlandes in Saarbrücken in Atem und löste einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst aus. Zwei Studenten hatten im Uni-Gebäude C4 eine geöffnete Flasche mit dem hochgiftigen Gas bemerkt. Sie drehten die Flasche zu, schlugen Alarm und flüchteten ins Freie. Helfer fürchteten daraufhin um weitere acht Studenten, die noch im selben Labor vermutet wurden. Diese acht Studenten konnten sich aber selbst in Sicherheit bringen und verließen eigenständig das Bauwerk. Die beiden Finder der Flasche wurden vom Rettungsdienst untersucht und betreut. Einer der beiden Studenten kam verletzt ins Krankenhaus. Da das Uni-Gebäude eine automatische Luftaustauschanlage besitzt, musste die Feuerwehr nicht mehr zusätzlich eingreifen. Nach verschiedenen Messungen rückten die Einsatzkräfte ab.