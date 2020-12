Nach zwei Saisons als Spielertrainer verlässt Julian Müller auf eigenen Wunsch B-Klassen-Aufsteiger TuS Rimschweiler zum Ende der Runde 2020/21. Zur Saison 2021/22 übernehmen zwei ehemalige Jugendspieler des TuS Rimschweiler, Dennis Gerlinger und Achmed El Khadem-Neuhäuser, den Job zusammen mit Marco Schwarz. Müller, der ab Januar an der Sportschule in Edenkoben seine Trainer-B-Lizenz-Ausbildung beginnt, strebt eine Trainerposition bei einem höherklassigen Verein an. Er schaffte beim TuS mit Marco Schwarz den Aufstieg in die B-Klasse.