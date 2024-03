Gereon Lethen könnte im Sommer erneut für ein Wahl-Duell in Riedelberg sorgen. Der 53-Jährige bestätigt, als Ortsbürgermeisterkandidat anzutreten.

Im Mai 2019 war die Wahl zum Ortschef in Riedelberg extrem knapp ausgegangen. Mit vier Stimmen hatte sich der aktuelle Amtsinhaber Christian Schwarz damals gegen Peter Lethen durchgesetzt. Nun tritt Gereon Lethen an, der Sohn des damals knapp Unterlegenen. „Ich teile mit Ihnen mit, dass ich für die Bürgermeisterwahl in Riedelberg im Juni 2024 kandidieren werden“, schreibt Gereon Lethen der RHEINPFALZ.