Pirmasens beteiligt sich am Tag der Städtebauförderung 2024. Die Veranstaltung findet am 4. Mai statt.

Pirmasens beteiligt sich am bundesweiten Tag der Städtebauförderung. Am Samstag, 4. Mai, informieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtplanung und der Quartiersbüros über Projekte, Planungen und grundsätzliche Fördermöglichkeiten bei privaten Modernisierungsmaßnahmen von Gebäuden in den Sanierungs- und Städtebauförderungsgebieten Zentrale Innenstadt und Horeb. Die Veranstaltungen starten jeweils um 9 Uhr im Quartiersbüro Horeb-Treff in der Klosterstraße 9 und im Büro des Citymanagements in der Hauptstraße 59. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen bis etwa 12 Uhr für Fragen zur Verfügung.

Wohn- und Lebensqualität soll gesteigert werden

Pirmasens steht vor großen Herausforderungen. Erhebliche Wohnungs- und Ladenleerstände in der Innenstadt sind Folgen eines tiefgreifenden Strukturwandels und der demografischen Entwicklung. Für notwendige Investitionen in den Unterhalt von Gebäuden fehlen oft die Mittel. Folgen sind etwa Wertverluste bei Immobilien oder ein schlechtes Wohnumfeld. Hierzu ist es von großer Bedeutung, in den einzelnen Quartieren Projekte und Strategien zu entwickeln, um die Wohn- und Lebensqualität in Pirmasens langfristig zu stärken.

Deutschlandweite Veranstaltungen

Überall in Deutschland finden am 4. Mai Veranstaltungen unter dem Motto „Wir im Quartier“ statt. Städte und Gemeinden informieren an diesem Tag über ihre Projekte, Planungen und Erfolge – und laden dazu ein, an der Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes mitzuwirken. Der Tag der Städtebauförderung findet bereits seit 2015 bundesweit statt. Mehr als 500 Kommunen und Gemeinden informierten im vergangenen Jahr in fast 750 Veranstaltungen über ihre Strategien und die Ziele der Planungen und Projekte, die durch die Städtebauförderung realisiert werden können. Der bundesweite Aktionstag ist eine gemeinsame Initiative von Bund, Ländern, Deutschem Städtetag und Deutschem Städte- und Gemeindebund. Weitere Infos zum Aktionstag gibt es unter www.tag-der-staedtebaufoerderung.de.