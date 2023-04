Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Südwestpfalz werden in diesem Jahr keine Männerfußballspiele in den A-, B- und C-Klassen mehr ausgetragen. Dies teilte der Vorsitzende des Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken, Reiner Ehrgott, am Freitagabend mit. Der Spieltag am Wochenende war schon abgesetzt.

In einer Mitteilung des Südwestdeutschen Fußball-Verbands (SWFV) vom Freitagmorgen heißt es, dass die Vereine wegen der ab Samstag für den Spielbetrieb geltenden 2G-Regel