[aktualisiert 6:40 Uhr] Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch den Geldautomaten der Sparkasse in Bubenhausen direkt am Netto-Markt gesprengt.

Die Tat geschah kurz vor 3.45 Uhr. Um diese Zeit rasten zwei Autos im Abstand von fünf Minuten mit Vollgas – geschätzt 140 Kilometern pro Stunde – durch Mittelbach in Richtung Saarland. Kurz darauf folgte ihnen die Polizei.

Laut Polizei gab es eine heftige Explosion, bei der erheblicher Schaden entstand. Ob Geld erbeutet wurde, sei noch unklar. Nach den Tätern werde gefahndet. Näheres ist am frühen Morgen noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332 976230 entgegen.

Erst vor knapp zwei Wochen hatten Unbekannte in Hornbach an der französischen Grenze einen Geldautomaten gesprengt. Die Sparkasse hatte daraufhin in den Filialen Rieschweiler, Trulben und Heltersberg die Möglichkeit gestoppt, an Automaten Geld ein- oder auszahlen zu können.