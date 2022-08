Die Stehplatz-Gegengerade im Homburger Waldstadion wird nach Manfred Lenz benannt, dem langjährigen Kapitän des FC Homburg in Zweitbundesliga-Zeiten. Der gebürtige Rockenhausener, der am 16. Juni 2021 mit 73 Jahren verstorben ist, gilt in Homburg bis heute als Identifikationsfigur und Vereinslegende. Beim Sieg des damaligen Zweitligisten FC Homburg im DFB-Pokal gegen Weltcupsieger Bayern München am 15. Oktober 1977 erzielte Manfred Lenz vor 20.000 Zuschauern in der 80. Minute das 3:1 zum Endstand. Die Gegengerade mit dem Heim-Fanblock, die im kommenden Jahr überdacht werden soll, wurde bereits mit einem Banner mit Manfred Lenz’ Namenszug bestückt. Laut FCH-Sprecherin Pauline Rodenbüsch ist der offizielle Akt zur Benennung noch nicht für das Heimspiel an diesem Sonntag (14 Uhr) gegen den FSV Frankfurt geplant, sondern erst für die Partie am 28. August gegen den VfR Aalen: Dann hat Manfred Lenz’ Familie Gelegenheit, der Namensfeier im Stadion beizuwohnen.

Als aktiver Fußballer spielte Lenz von 1968 bis 1972 beim SV Alsenborn und dann bis 1973 für Hertha BSC Berlin, ehe er von 1973 bis 1986 das Trikot des FC Homburg trug.