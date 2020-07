Die Zeit, in der man Mobiltelefone in Wattweiler getrost ausschalten konnte, weil man eh keinen Empfang hatte, ist bald vorbei. Auf einem Grundstück an der Kirchhofstraße außerhalb der Ortslage hat die Telekom-Tochter Deutsche Funkturm einen Sendemast errichtet. Wie Wattweilers Ortsvorsteher Thomas Körner informierte, habe ihm ein Telekom-Mitarbeiter auf Nachfrage mitgeteilt, dass die Arbeiten im Plan liegen. Nach dem Aufstellen des Mastes sei die entsprechende Richtfunkstrecke vermessen worden. Anschließend habe die Telekom die erforderliche Hardware bestellt. Wie Körner mitteilte, gebe es derzeit noch keinen Liefertermin. Die Telekom rechne damit, dass die Anlage frühestens im September oder Oktober in Betrieb geht. Da bereits vor der Einrichtung der Anlage von einem Fertigstellungstermin im Herbst ausgegangen war, liege man im Zeitplan, so Körner.