Das Oberverwaltungsgericht Koblenz wird Anfang März entscheiden, ob dem Behindertenwohnheim Haus Birke ein Fußweg über das benachbarte Baugebiet „Junges Wohnen am Himmelsberg“ ermöglicht werden muss. In einer von der Lebenshilfe beantragten Eilentscheidung wurde dies abgelehnt.

Ein Jahr lang war es nach außen hin still geworden um den Konflikt der Lebenshilfe, die das Wohnheim an der Steinhauser Straße betreibt, mit der Stadt und dem Eigentümer des Nachbargrundstücks, der zwischendrin gewechselt hat. Lange hatte David Lyle, geschäftsführender Vorstand der Lebenshilfe Westpfalz, auf eine Einigung mit dem neuen Eigentümer, der Zweibrücker Baufirma Anstätt, gehofft.

Im Februar 2020 war dann klar: Auch Geschäftsführer Axel Anstätt lehnt den Fußweg für Behinderte durch das Wohngebiet ab. Die Grundstücke würden mit einem solchen Pfad an Wert verlieren, lautete vor dem Verkauf das Argument. Der Stadtrat entschied sich dagegen, den Fußweg im Bebauungsplan festzuschreiben. Ein solcher Eingriff in die Planungen eines privaten Eigentümers sei nicht statthaft, so der Tenor im Rat.

Sicherer Weg für Heimbewohner

Hinter den Kulissen kämpfte die Lebenshilfe im vergangenen Jahr weiter für den Fußweg, der den Weg in die Innenstadt für die beeinträchtigten Bewohner des Hauses Birke sicherer machen soll. Über den Pfad, so die Lebenshilfe, könnten die Betroffenen durch den Hof des Wohnheims rüber zur Oberen Himmelsbergstraße und von dort aus über die Himmelsberg-Fußgängerbrücke. Das sei weniger riskant als an der stark befahrenen Steinhauser Straße und an der Ringstraße entlangzulaufen. Die Obere Denisstraße sei keine Option, da diese wegen des Höhenunterschieds von den Rollstuhlfahrern nicht oder nur schwerlich zu erreichen sei.

Im November vergangenen Jahres beantragte die Lebenshilfe einen Eilentscheid, um zu verhindern, dass durch die fortschreitenden Arbeiten auf dem Nachbargrundstück Tatsachen geschaffen werden. Das teilte auf Anfrage Fred Konrad mit, der Vorsitzende der Lebenshilfe Zweibrücken. Anfang Dezember habe das Gericht das Ansinnen der Lebenshilfe zurückgewiesen. Letztere habe Widerspruch eingelegt, so dass der Fall nun Anfang März am Oberverwaltungsgericht in Koblenz verhandelt wird.

Öffentliches oder nur privates Interesse?

Das Gericht hat laut Konrad darauf erkannt, dass die Stadt beim Bebauungsplan die Bedürfnisse Behinderter hätte abwägen muss. Das habe sie aber getan, indem im Stadtrat darüber diskutiert wurde. Dazu Konrad: „Da wurde zwar diskutiert, aber mit der Prämisse, dass es sich um die Angelegenheit zweier Privater handelt, also Lebenshilfe und Grundstückseigentümer.“ Die Lebenshilfe sei aber der Ansicht, dass ein öffentliches Interesse vorliegt, da das Baugesetzbuch vorgebe, dass die Belange Behinderter bei Bauvorhaben zu berücksichtigen sind.

Darum gehe es bei der Verhandlung im März, so Konrad. „Auch wenn das Oberverwaltungsgericht unserem Ansinnen nicht folgt, ist es gut, dass der Fall öffentlich verhandelt wird.“ So könne man das Augenmerk darauf lenken. „Wir wollen erreichen, dass die Belange von Behinderten bei Bauvorhaben mindestens so stark berücksichtigt werden wie die beispielsweise des Naturschutzes“, so Konrad.

Willi Geßner und Hans Albus hatten das Grundstück am Himmelsberg ursprünglich gekauft, um dort Einfamilienhäuser zu bauen. Als der Streit mit der Lebenshilfe hochkochte, verkauften Geßner und Albus weiter an Axel Anstätt. Letzterer hat mehrere schriftliche und mündliche Anfragen der RHEINPFALZ bis heute nicht beantwortet. Direkt nach dem Kauf hatte er erklärt, er wolle das Projekt der Vorgänger eins zu eins umsetzen.