50 Minuten lang konnten die Oberligahandballerinnen des SV 64 Zweibrücken am Samstag bei VTV Mundenheim auf den ersten Punktgewinn in dieser Saison hoffen. Doch in der Schlussphase gab der SV die Partie aus der Hand, unterlag 18:23 (10:11). Und die zweite kalte Dusche folgte.

„Die Mädels waren schnell fertig“, sagte SV-Trainer Rüdiger Lydorf zur kurzen Dusch-Session. Denn in den Ludwigshafener Sporthallen gibt es kein warmes Wasser mehr. Das Schulzentrum Mundenheim