Für zwei Tage hat sich der Zweibrücker Flugplatz am Wochenende in eine Rennstrecke verwandelt. Organisator Wolfgang Heinz von Event-Marketing aus Losheim am See veranstaltete erneut das „Historische Flugplatzrennen Zweibrücken“ auf dem heutigen Triwo-Gelände.

Was in den 90er Jahren mit den Meisterschaftsläufen des Supertourenwagencups gängig war, das zog auch am Samstag und Sonntag zahlreiche Besucher zu dem rasanten Spektakel. Gut getan hatte der Veranstaltung, die in den Spitzenzeiten am Samstag immer wieder an die zulässige Anzahl von 500 Zuschauern heran kam, der Fahrzeugkorso am Freitagabend in der Innenstadt. Ein Großteil der Teilnehmer hatte sich auf Schloss- und Alexanderplatz gezeigt, um den Zweibrückern Appetit auf das Rennwochenende zu machen. Der verregnete Sonntag mit böigem Wind schreckte das Publikum allerdings etwas ab.

Rennautos beim Histo Race Cup. Foto: Marco Wille Motorräder ab Baujahr 1981 beim Rennen am Samstag. Foto: Marco Wille Jürgen Bukoitz in seinem Dallara F007 Formel Masters von 2007. Foto: Marco Wille Rolf Beckmeier im Dallara F3 von 1997. Foto: Marco Wille Dieter Kurz aus Schindhard in einem Formel Vau -kaimann MK5 aus dem Jahre 1976. Foto: Marco Wille Dieter Kurz aus Schindhard in einem Formel Vau Kaimann MK5 aus dem Jahre 1976, gefolgt von Wolfgang Göritz aus Zweibrücken in seinem Dallara ADAC Master aus dem Jahre 2007. Foto: Marco Wille Ein Dreher nach Fahrfehler von Marco Kunz in seinem Formel Martini MK 78 von 1998. Foto: Marco Wille Timo Noll aus Ottweiler auf einer Suzuki SV 650 aus 2003. Foto: Marco Wille Das Publikum ist nah an der Rennstrecke. Foto: Marco Wille Für Kinder hatten die Veranstalter einen Gehörschutz empfohlen. Foto: Marco Wille Foto 1 von 10

Schon recht früh ging es am Samstag los. Die ersten Motorräder bis Baujahr 1980 gingen gegen 9 Uhr auf die präparierte Strecke. Durch den ansprechenden Rennparcours mit über einem Dutzend Kurven wurde es besonders im Start- und Zielbereich für die Zuschauer interessant, aus nächster Nähe mit anzusehen, welche Steuerkünste die Piloten in der künstlichen Schikane aufbringen mussten.