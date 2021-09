Einen ersten Vorgeschmack, was die Besucher am Wochenende beim „2. Historischen Flugplatzrennen“ erwartet, gab es am frühen Freitagabend in der Innenstadt. Ein Großteil der Zwei-, Drei- und Vier-Rad-Fahrzeuge fuhr nach 17 Uhr im Konvoi Richtung Schloss- und Alexanderplatz. Nach der Platzeinweisung, bei der die meisten Fahrer nochmals die PS-Muskeln ihrer Fahrzeuge spielen ließen und kräftig das Gaspedal durchdrückten, damit die Motoren aufheulten, konnten die teilnehmenden Boliden aus nächster Nähe auf den beiden Plätzen begutachtet werden. Fachsimpeln mit den Fahrern und Besitzern war ebenfalls möglich und wurde vom Publikum ausgiebig genutzt. Wer die Young- und Oldtimer der unterschiedlichen Klassen in Aktion erleben möchte, der hat am Samstag (ab 9 Uhr) und Sonntag (ab 8.30 Uhr) auf dem Flugplatz (Triwo-Areal) dazu Gelegenheit. Tageskarten sind auf flugplatzrennen.com erhältlich, dort gibt es weitere Infos und Angaben zu den Hygienevorschriften.