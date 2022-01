Zweibrücken. Es hatte sich schon angedeutet, seit Montag ist es perfekt: Florian Opitz wird in der Saison 2022/23 als Nachfolger von Peter Rubeck Trainer des Fußball-Landesligisten TSC Zweibrücken. Der 34-Jährige wechselt vom Konkurrenten SG Eppenbrunn an den Wattweiler Berg in Zweibrücken.

Wie Michael Müller, der Teammanager der Zweibrücker mitteilt, hat sich der Klub mit Opitz auf einen Vertrag für vorerst eine Saison geeinigt. „Wir hatten einige Gesprächspartner, aber bei Florian Opitz’ Konzept war die Übereinstimmung am größten“, sagte Müller weiter zur Verpflichtung. „Geplant ist, dass wir den Kader breit genug halten und ich dann nur als Trainer tätig bin“, sagt Opitz. Allerdings werde er sicher topfit in den Sommer gehen. Denn beim TSC-Ligakonkurrenten SG Eppenbrunn, wo er seit 2018 als Trainer tätig war, wird er in der kommenden Abstiegsrunde nur noch als Spieler mithelfen, die Klasse zu halten.

Opitz arbeitet als Montageschlosser bei den John-Deere-Werken in Zweibrücken. Früher war er als defensiver Mittelfeldspieler für den FK Pirmasens und die SG Rieschweiler aktiv (40-mal in der Oberliga, 25-mal in der Verbandsliga) und hatte in seinem Wohnort Rieschweiler auch schon Jugendmannschaften trainiert.