Auf einem Waldparkplatz kurz vor dem Wörschweiler Ortseingang aus Richtung Bierbach hat es am Donnerstagabend gebrannt. Laut Polizei wurden gegen 20.25 Uhr einige Quadratmeter Fläche vermutlich fahrlässig in Brand gesetzt. Es sei denkbar, dass ein achtlos weggeworfener Zigarettenstummel die trockenen Blätter am Waldboden entzündet hat. Die Wörschweiler Feuerwehr löschte rasch und verhinderte das weitere Ausbreiten des Brandes.