Wenn es dunkel wird, liegt eine schöne Stimmung in der Luft. Lieder von Revolverheld und Max Giesinger erklingen. Der Zweibrücker Herzogplatz verwandelt sich am Freitag beim ersten „Feierabend“-Konzert in eine Bühne. Die Band Auszeit macht bei ihrem etwa dreistündigen Konzert ihrem Namen alle Ehre.

Gegen Mittag haben Thorsten Albrecht und seine Helfer den Platz mit Flatterband abgesperrt. Lange vor 17 Uhr erklingen schon die ersten Töne zum Einspielen. Ab 18 Uhr wird es gemütlich,