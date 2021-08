Zum Abschluss der Transferperiode hat der Fußball-Regionalligist FC Homburg den südkoreanischen Angreifer Seonghoon Cheon verpflichtet. Der 20-Jährige wird bis Juni 2022 vom FC Augsburg ausgeliehen. In Homburg soll er sich weiterentwickeln und das Stürmerduo Patrick Dulleck/ Damjan Marceta ergänzen, da der dauerverletzte Angreifer Thomas Gösweiner voraussichtlich noch bis Ende des Jahres fehlen wird. Der 1,90 Meter große Cheon hat in der vorigen Saison 14 Spiele für den FC Augsburg in der Regionalliga Bayern absolviert und dabei vier Tore erzielt und eines vorbereitet. In der Saison 2021/22 kam er achtmal zum Einsatz. Im November 2020 debütierte er für die U23 Südkoreas im Freundschaftsspiel gegen Ägypten.