Wenige Tage vor dem Stadt in die Rückrunde der Regionalliga Südwest (Samstag, 14 Uhr, auswärts bei Schott Mainz) hat der aktuelle Tabellendritte FC 08 Homburg beim DFB die Lizenz für die Dritte Liga für die kommende Spielzeit beantragt. „Der verabredete Zeitplan wurde auf den Tag genau eingehalten. Damit reichen wir jetzt den Stab an die jungen Männer auf dem grünen Rasen weiter“, kommentierte FCH-Schatzmeister Hans-Joachim Burgardt am Freitag den Lizenzantrag. Derweil warnt FCH-Trainer vor dem nächsten Gegner in der Liga: Der Tabellenletzte Schott Mainz habe nichts mehr zu verlieren und werde auf Kunstrasen ein sehr unangenehmer Kontrahent sein.