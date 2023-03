Die Oberauerbacher SPD schlägt vor, in den Durchgangsstraßen des Vorortes Parkbuchten auf der Fahrbahn einzuzeichnen. Die parkenden Autos sollen Raser bremsen.

Ortsvorsteherin Katja Krug-Abdessalem (CDU) sagt, dass vor allem in den Abendstunden viele Autos durch den Vorort brettern würden, teilweise ohne Rücksicht. „Das ist fast schon kriminell“, sagt die Ortsvorsteherin. Besonders schlimm ist die Situation für Krug-Abdessalem vorm Kindergarten. Wenn manch Autofahrer dort auf die Tube drückt, könne es schnell zu gefährlichen Situationen kommen. Der Antrag der SPD wird am Montagabend (19 Uhr, Bürgerhaus) im Ortsbeirat diskutiert. Auch eine 30er-Zone am Kindergarten steht auf der Tagesordnung.

An den drei Ortseingängen hängen seit knapp einem Jahr Tempotafeln. Welche Ergebnisse diese gebracht haben, kann Krug-Abdessalem auf Anhieb nicht sagen. „Ich denke aber schon, dass die was bringen und die Autofahrer etwas abbremsen“, sagt sie.