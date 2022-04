In den meisten der 36 Industriebetriebe im gewerkschaftlichen Zuständigkeitsbezirk der IG Metall Homburg-Saarpfalz sind die neuen Betriebsräte bereits gewählt. Die letzten sollen im Mai folgen. Die kleinsten Betriebe, in denen die IG Metall die Wahlen mitbegleitet hat, zählen 17 Arbeitnehmer bei der Otis-Niederlassung Homburg und 24 Beschäftigte bei WDI in Zweibrücken. Im größten Betrieb, bei Robert Bosch in Homburg, werden 3700 Beschäftigte vom Betriebsrat betreut. Trotz Corona sei zuletzt eine hohe Wahlbeteiligung von im Schnitt 72 Prozent registriert worden; im Limbacher Casar-Drahtseilwerk habe sie gar 81 Prozent betragen. Insgesamt wurden bisher 193 Betriebsratsmitglieder neu beziehungsweise wiedergewählt. In den meisten Betrieben wurden die Räte per Personenwahl gewählt: Dort kandidierten alle Kandidaten auf der Vorschlagsliste der IG Metall. Bei Robert Bosch und Bosch-Rexroth in Homburg sowie bei Tadano-Demag in Zweibrücken wurde jeweils eine weitere Kandidatenliste eingereicht. Dort konnten sich die Beschäftigten zwischen zwei Listen entscheiden. Bei Bosch-Rexroth erreichte die IG Metall zehn von elf Plätzen. Bei Robert Bosch stellt die IG Metall 21 von 25 Betriebsratsmandaten und bei Tadano-Demag zwölf von 15.

Zwei Neue führen Gremium bei Thyssen-Krupp-Gerlach

Bei konstituierenden Sitzungen wurden bei Pallmann in Zweibrücken Klaus Fuhrmann wieder zum Betriebsratsvorsitzenden und Holger Strobel zu seinem Stellvertreter gewählt, bei John Deere erneut Kai Blasius und Markus Weber. Wie berichtet, bleibt Eduard Glass Betriebsratschef bei Tadano-Demag; sein Stellvertreter heißt Andreas Gehrhardt. Bei Bosch in Homburg bleiben Oliver Simon und Sandra Schock an der Spitze der Arbeitnehmervertretung, bei Schaeffler in Homburg Salvatore Vicari und Thomas Dettweiler. Den Betriebsratsvorsitz bei Bosch-Rexroth behalten Stephan Huber und Alex Kreutz, bei Hager Electro in Blieskastel Cornelia Kessler und Thorsten Schön. Bei Casar in Limbach bleibt Joaquin Moreno de la Cruz Chef des Betriebsrats. Neu im Amt ist sein Stellvertreter Tim Sofsky, ebenso das Duo Mario Tschorn/Hans-Klaus Peter bei Thyssen-Krupp-Gerlach in Homburg-Beeden.

Für den 5. Mai lädt die IG Metall Homburg-Saarpfalz die frisch gewählten Betriebsräte zu einer Wahlparty mit Empfang in ihre Räume ein.