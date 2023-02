Zum zweiten Mal zogen am Rosenmontag verkleidete Erwachsene und Kinder zusammen mit Pferden, Ponys und Hunden beim Mauschbacher Fastnachtslauf durchs Dorf. Um Punkt 14.11 Uhr startete der kleine Umzug mit rund 60 Teilnehmern ab dem Bauernhof Weber in der Ortsmitte. Dessen Inhaberin Mone Weber hat im vergangenen Jahr und auch in diesem den kleinen Fastnachtsumzug organisiert. Ihr Hof war Start- und Zielpunkt. Die Teilnehmer liefen die Hauptstraße ans Ortsende, dann Richtung Lohberg-Ranch und wieder zurück zum Weberschen Hof, wo es Getränke, Berliner und Lyonerweck gab. Begleitet wurden die Jecken von drei Pferden, zwei Ponys und einigen Hunden sowie dem stellvertretenden Ortsbürgermeister Dieter Neufang in Warnweste, der für die Sicherheit auf der Straße sorgte.