Der junge Koch Janis Kessler aus Contwig ist im dritten Lehrjahr im Zweibrücker Hotel Landschloss Fasanerie tätig. Im Sommer hat er seine Prüfung. Doch bereits jetzt hat der 19-Jährige gute Chancen, als Koch bei der Fußball-Europameisterschaft aufzutrumpfen: Am Montag, 11. März, nimmt Janis Kessler in Berlin am Deutschland-Finale des Kochcup-Wettbewerbs „Dein Nachhaltigkeitsrezept zur EM 2024“ teil. Qualifiziert hat er sich bei einer Vorausscheidung in Gelsenkirchen. In den Wettbewerb, der vom Bundesumweltministerium gefördert wird, geht er mit seinem veganen Rezept „Von den Äckern der Westpfalz: Dinkelrisotto, Wurzelgemüse-Tempura“. Die Rezepte, die bei der Berliner Jury-Verkostung am Montag gewinnen, werden während der Fußball-EM in Deutschland öffentlich vorgestellt, bei der besonderer Wert auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit gelegt werden soll. Janis Kessler hat noch eine weitere Gewinnchance: Wenn bis Donnerstag, 7. März, möglichst viele Leute online hier im Internet für sein Rezept voten, also ihre Stimme abgeben.