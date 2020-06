Nach einem Unfall zwischen Hettenhausen und Wallhalben hat ein US-Amerikaner in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sein neu gekauftes Motorrad einfach im Gestrüpp liegen lassen, wo es Passanten fanden.

Offenbar wollte der Mann eine Probefahrt machen, teilte die Polizei am Samstag mit. Wegen der Unfallflucht und weil das Motorrad zum Unfallzeitpunkt noch nicht ordnungsgemäß zugelassen war, kommen auf den Fahrer mehrere Strafverfahren zu.

Die Polizei schreibt in ihrem Bericht: „Da der Fahrer offenbar seine fahrerischen Fähigkeiten überschätzte, kam er in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und schleuderte von der Fahrbahn in das angrenzende Gestrüpp. Der Fahrer entfernte sich nach dem Unfall von der Unfallstelle und ließ sein Zweirad zurück. Am Donnerstagvormittag entdeckten Passanten das verunfallte Zweirad und verständigten die Polizei. Da aus dem Zweirad Betriebsstoffe ausliefen, mussten durch die Feuerwehr Ölsperren errichtet werden. Die Polizei konnte anhand der Fahrgestellnummer an dem Zweirad den verantwortlichen Fahrzeugführer ermitteln.“