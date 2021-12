Am Montag, gegen 8.30 Uhr bedrohte ein etwa 50 Jahre alter Mann die Angestellten der Sparda-Bank in der Neunkircher Bahnhofstraße mit einer Pistole, teilt die Polizei mit. Weil der Zugriff auf das Geld nicht möglich war, verließ der Mann die Bank ohne Beute. Trotz Fahndung mit zehn Einsatzkommandos konnte der dunkel gekleidete Mann entkommen. Die Polizei beschreibt den Gesuchten als zirka 1,75 Meter groß und schlank, er trug grau meliertes Haar und schwarze Sneakers. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0681 9622133. Besonderes Interesse haben die Ermittler an Bild- oder Videoaufnahmen, die zwischen 7.30 und 9 Uhr im Umfeld der Bank oder der Gasstraße in Neunkirchen entstanden sind. Diese können an die E-Mail-Adresse lpp-hinweis@polizei.slpol.de übermittelt werden.