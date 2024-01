Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der Pfälzische Tischtennissport funkt S.O.S.. Es fehlen Schiedsrichter an allen Ecken und Enden. Sogar bei den Pfalzmeisterschaften konnte nur ein Teil der Spiele besetzt werden. Welche Konsequenzen das hat, erzählt unter anderem Gerhard Weis, der für den TTC Saalstadt in der Bezirksklasse aufschlägt.

Gesucht werden sie in fast jeder Sportart: die Schiedsrichter. Im Tischtennis in der Pfalz hat das nun besondere Ausmaße angenommen. Die Schiedsrichter konnten in diesem Jahr die Pfalz-Einzelmeisterschaften