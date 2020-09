In Bexbach hat es am Mittwoch, 2. September, an einer Heizung im Keller eines Wohnhauses in der Höcherbergstraße eine Verpuffung gegeben. Die Feuerwehren aus den Stadtteilen Oberbexbach, Frankenholz und Höchen eilten zur Einsatzstelle. Nach Angaben der Feuerwehr konnten zwei Feuerwehrmänner, gewappnet mit schwerer Atemschutzausrüstung, den Brand löschen. Zwei Hausbewohner wurden in die Uniklinik Homburg gebracht.