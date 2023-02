Das vergangenen Jahr stand für die Arbeitsgemeinschaft Niederauerbacher Vereine im Zeichen des 1050-jährigen Bestehens von Niederauerbach, so der Vorsitzende Thorsten Gries in der jüngsten Sitzung. Für 2023 wurden zwei Termine fixiert. Für Freitag, 14. April, plant die Arbeitsgemeinschaft einen Bingoabend im Gemeindehaus an der Zwinglikirche. Am Sonntag, 7. Mai, wird das erste gemeinsame Frühlingsfest der Vereine auf dem Kirchplatz gefeiert. Die Vereinsvertreter waren sich laut Gries einig, dass es immer schwieriger wird, einen Weihnachtsmarkt oder Weihnachtsabend zu organisieren. Dennoch wolle man sich weiterhin im Dorfleben präsentieren und dieses durch gemeinsame Veranstaltungen fördern. In der Sitzung wurde laut Gries auch der Wunsch geäußert, dass die Stadt den Platz an den Patensteinen, den Ortsmittelpunkt, aufwertet. Bei den Neuwahlen wurde Gries, der das Amt des ersten Vorsitzenden seit 2005 inne hat, wiedergewählt, ebenso sein stellvertretender Vorsitzender Willi Richter und Kassierer Manfred Gries. Neu zur Schriftführerin gewählt wurde Marion Metzger. Zu Revisoren wurden Jürgen Jahn und Jörg Staude bestimmt.