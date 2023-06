Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ob Corona oder Dieselskandal – was die Gesellschaft beschäftigt, spiegelt sich in den Verfahren am Zweibrücker Oberlandesgericht (OLG) wider. Bald auch der Ukraine-Krieg?

OLG-Präsident Thurn spricht von einem „Spiegelbild der Entwicklung insgesamt“. Bei einem Pressegespräch am Mittwochmorgen nannte er Beispiele aus dem Familienrecht: Wenn Eltern getrennt