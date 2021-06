Schon jetzt ist die Verkehrssituation in Oberauerbach durch den Brückenneubau über den Bundenbach angespannt. Weil demnächst die Landstraße nach Contwig ebenfalls voll gesperrt wird, könnte sich die Lage erneut verschlimmern. Ortsbeiratsmitglied Erwin Stephan (CDU) schlug eine einspurige Umleitung durchs Neubaugebiet vor.

Aktuell rollen die Autos, die sonst vorm Oberauerbacher Bürgerhaus über die Bundenbach-Brücke fahren, durch die Schwarzwaldstraße. Das Problem: Die Straße ist eng gebaut und für den Durchgangsverkehr eigentlich nicht geeignet. Deshalb verläuft die offizielle Umleitung aus Richtung Battweiler nach Zweibrücken derzeit über die Landstraße nach Contwig. Die wird aber demnächst voll gesperrt.

Nadelöhr vermeiden

Weil dann der gesamte Verkehr durch die Schwarzwaldstraße rollen würde und es am Kreuzungsbereich zur Battweilerstraße laut Stephan zu einem „Nadelöhr“ komme, schlug er am Montagabend dem Ortsbeirat eine einspurige Umleitung durchs Neubaugebiet vor.

In der Praxis heißt das: Die Autos, die von der Stadt durch die Schwarzwaldstraße fahren, werden an der Hangstraße im Einbahnverkehr durchs Neubaugebiet gelotst. An der Contwiger Straße geht es dann bergab zur Battweilerstraße. Der Verkehr aus der anderen Richtung kann nach wie vor durch die Schwarzwaldstraße fahren, dort ebenfalls im Einbahnverkehr. Der Ortsbeirat schloss sich der Idee einstimmig an.

Tempo 30 wird missachtet

Ratsmitglied Hedi Danner (SPD) monierte zudem, dass es viele Autofahrer mit der Tempo-30-Beschränkung in der Schwarzwaldstraße nicht allzu genau nähmen. Viele Autofahrer kämen um die enge Kurve von Battweiler mit mehr als den erlaubten 30 Stundenkilometern gefegt. „Da nimmt keiner Rücksicht auf Verluste“, so Danner. Als Folge sollen nun in der Schwarzwaldstraße Tempotafeln angebracht werden, zudem wird angefragt, den Bereich stärker zu kontrollieren.