Von Patrick Göbel

Die Polizei fand in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei drei Männern in einem VW Golf aus Frankreich über ein Kilo Marihuana und leitete Ermittlungen ein. Eigentlich wollten die Polizeien mehrerer Bundesländer Kontrollen durchführen, um einer Reihe von Geldautomaten-Sprengungen auf den Grund zu gehen. Über 100 Polizisten waren an den Kontrollen im Saarland beteiligt. Im Saarland sind dieses Jahr schon zwei Geldautomaten gesprengt worden, beide Male traf es den Landkreis Neunkirchen. Im Januar wurde der Geldautomat in Furpach gesprengt, im Februar einer in Eppelborn.