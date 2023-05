Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Peter Deliargyris (SG Thaleischweiler-Fröschen) sackte Paul Schommer vom SV Martinshöhe glücklich auf dem Kunstrasenplatz in Niederauerbach zusammen. Mit 3:1 (0:1) hatte seine Mannschaft die Partie in der A-Klasse gegen den SVN Zweibrücken gewonnen und so Platz eins gefestigt.

„In Halbzeit eins waren wir klar besser. Wir haben kompakter gestanden und den SVN nicht zu seinem Spiel kommen lassen. In den ersten 20 Minuten nach der Pause war Niederauerbach uns allerdings