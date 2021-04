Dass ein Fußballer mit 35 Jahren erstmals in seiner Karriere inoffizieller Torschützenkönig einer Liga wird, obwohl er kein gelernter Offensivspieler ist und ein paar Pfund mehr als zu seiner Glanzzeit auf die Waage bringt, erstaunt auf den ersten Blick. Für Spielertrainer Heiko Bzducha vom TuS Winzeln (früher auch mal als Coach beim TuS Maßweiler tätig), in der wegen der Corona-Krise abgebrochenen Saison Nummer eins der Torjägerliste der B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Ost, spricht aber seine immense Erfahrung. Denn die Vita des Spielertrainers weist 25 Einsätze in der – damals zweigeteilten – Dritten Liga und 113 Oberliga-Begegnungen für den FK Pirmasens und den 1. FC Kaiserslautern II auf.

Sich selbst überrascht

„Ich war selbst überrascht, dass ich so viele Tore erzielt habe“, erzählt Bzducha seine Goalgetter-Story, „es ist einfach gut gelaufen“. Er hatte sich kraft seines Amtes selbst hinter dem agilen Stürmer Marcel Baumann als sehr offensiven Zehner aufgeboten. „Wir hatten im Mittelfeld ein qualitatives Überangebot, weshalb ich mich nach vorne gestellt habe“, erzählt der Angestellte einer Fensterbaufirma. Ein Kalkül, das aufging. Der Familienvater war mit 25 Treffern aus 18 Spielen bester Torschütze der Klasse vor dem ehemaligen Eppenbrunner Landesliga-Stürmer Patrick Ziegler (24 Tore), und Teamkollegen Baumann (19).

Mit FCK DFB-Pokal-Sieger

Der aus Steinalben stammende und beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildete Wahl-Pirmasenser – 2003 mit dem FCK Gewinner des DFB-Junioren-Pokals – betont, dass er von den Pässen und Flanken seiner Mitspieler profitiert habe. Und mit Baumann habe er prächtig harmoniert. Der sei „ein richtiger Stoßstürmer, ein bulliger Typ, der trotzdem sehr schnell ist“. Und weil der TuS sowieso offensiv agierte und sich die Gegner nicht auf ihn konzentrieren konnten, hätten sich genügend Freiräume ergeben. Immerhin erzielte Winzeln mit 92 die zweitmeisten Treffer hinter Trulben (101). Ziel sei es stets gewesen, das Spielgeschehen in des Gegners Hälfte zu verlagern. Das garantierte oft kurze Wege für die Stürmer.

Ein richtig tolles Tor hat er indes nicht erzielt. Alleine fünf Treffer gelangen ihm gegen Schlusslicht FC Dahn, die dennoch nicht absteigen. „Ich muss die Dahner loben, weil sie so durchgehalten haben und immer fair geblieben sind“, sagt Bzducha. Und was macht er, wenn er nicht Fußball spielt und nichts mit seiner Familie unternimmt? Dann fährt Heiko Bzducha gerne Rad oder spielt Tennis.