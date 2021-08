Bei den Leichtathletik-Pfalz-Meisterschaften in den Disziplinen Sprint und Sprung in Neustadt sprangen etliche Medaillen für Zweibrücker Sportler heraus. Am erfolgreichsten war am Sonntag Thorben Henkel vom LAZ Zweibrücken.

Der Sprinter erwischte in Neustadt in den Wettbewerben der Altersklasse U18 einen klasse Tag. Über 100 Meter steigerte er sich nach 11,64 im Vorlauf im Finale noch mal auf 11,62 Sekunden. Damit gewann der LAZ-Akteur deutlich vor dem Zweiten Alessandro Azzola vom ABC Ludwigshafen (12,09 sec) und Patrick Frey vom TV Nußdorf (12,93 sec). Über 200 Meter gelang Henkel das gleiche Kunststück: Er siegte in 23,61 Sekunden erneut mit deutlichem Vorsprung, diesmal vor Hendrik Sohn (TV Nußdorf/24,46) und Azzola (24,63).

Die Silbermedaille im Weitsprung der Frauen sicherte sich „Altmeisterin“ Christine Port (Jahrgang 1981) von der VT Zweibrücken mit 5,19 Metern gleich im ersten Versuch hinter Alina Sophie Böhm (1996) von der TG Limburgerhof, die erst nach 5,19 Meter im Sand landete. Silber gewann auch Mareike Beyerlein im Dreisprung der weiblichen U18-Jugend: Sie sprang mit 9,77 Meter nur acht Zentimeter weniger als die Siegerin Luzie Herrmann vom TV Nußdorf (9,85 m).

Den zweiten Platz im Hochsprung der Altersklasse M12 belegte auch der Zweibrücker Ole Schöndorf (Oberauerbach), der für den TV Lemberg startet. Mit 1,35 Metern sprang der Schüler des Helmholtz-Gymnasiums Bestleistung und erreichte die gleiche Höhe wie der Sieger Anton Seitz vom TV Nußdorf (bei mehr Fehlversuchen). Im Weitsprung und im 75-Meter-Sprint qualifizierte sich Schöndorf jeweils für den Endkampf, wo er jeweils Sechster (3,94 m/11,19 sec) wurde.

Die Bronzemedaille bekam am Ende Elias Käfer vom LAZ Zweibrücken nach dem Weitsprung der Klasse M13 umgehängt: Käfer sprang auf 4,30 Meter, Sieger Linus Valnion kam auf 5,01 Meter.

Weitere Ergebnisse

Weitsprung U18 weiblich: 7. Tabea Loewe, LAZ Zweibrücken, 4,32 m – Finale 300 Meter, U15 männlich: 6. Max Götze, LAZ Zweibrücken, 46,16 sec – Weitsprung M12: 4. Tamino Boßert, LAZ Zweibrücken, 4,10 m.