Also ich hab werklich nix geje die Baure, awwer do sinn se jetzat doch se weit gang! Nix degeje, wann se e paar Stroße blockiere un uff die Bolidik schelle, awwer dass se mit ihre Bulldogge dodemit ah mir de Platz fer mei Kolumne wegnemme, dodefor hab ich kee Vestännis. Do hann die doch tatsächlich so lang un breit demonstriert, bis am ledschde Dienschdaa uff de Lokalseit vun de Rheinpalz kee Platz meh fer mei Mundart gewest is un se mich uff de Mittwoch veschob hann un dort ganz an de Rand. Nee, des kann ich denne Brieder net vezeihe. Also es nächschde Mol net vor Mittwoch Krawall mache, uff keene Fall am Mondaa!

Ich hätt jo noch e paar annere Vebesserungsvorschlääch, wie se mit ihre Proteschde bei de Leit besser ankomme. Net morjens zwische siwwe un zeh, do will doch jeder dabber uff die Arwet odder in die Schul, sonnern owens zwische acht un Middernacht, do sinn die merschde Leit deheem un kenne die Blockade gemiedlich im Sessel am Fernsehe angucke. Dann macht’s ah kee so guder Indruck, wann die Landwerde mit ihre Riesemaschine, die oft e Verdel Million koschde, dorch die ganz Republik düse un fer e Kilomeder e Lidder Desel brauche, um geje de Abbau vun de Dieselsubventione se demonstriere. Es dääd viel meh Indruck mache, wann se mi’m Fah rrad odder Bollerwänche unnerwegs wäre, des wär ah viel umweltfreindlicher.

Apropos Umwelt. Jetzat misse mer nadierlich ah mit denne Fahrbahnkleber sensibler umgehe, iwwer die mer uns so uffgereecht hann. Die mache bloß Enzelaktione un setze sich net fer de eischene Geldbeidel, sonnern fer die Allgemeinheit in. Un dodefor krien se ihr Schlää.

Baurefraa hat die Hänn iwwerm Kopp zammegeschlaa

Awwer wie gesaat, ich hab nix geje die Baure, ich vedank ne nämlich mei Lewe, weil ich ohne se vehungert wär. Domols nohm Kriesch, ich war e Knirps vun zwee Johr, sinn mei Vadder un mei Muddie am Wocheend naus uff die Dörfer uff Hamschdertour gang, weil mer deheem nix mehr se Beiße gehat hann. Ich war domols e blasses, armselisches Biebche, net so e strammer Borsch wie heit, un hab als Passepartout bei de Baure gedient. Wann mich die Baurefraa uff’m Handwänche gesiehn hat, hat se die Hänn iwwerm Kopp zammegeschlaa un sofort fer die guud Krisdallvas odder die Leddernhannschuh vun meiner Muddie e paar Eier un e Pund Budder rausgerickt, demit des arme Kinnche net vehungere muss. Es hat domols noch kee Subventione gebb, ah net fer die Hungerleider in de Stadt.

Mit de Zeit hammer unser feschde Adresse gehat, zum Beispiel de Baurehof vun de Familie Ambos in Hengschbach. Ei wann’s die noch gebt, dääd ich ne heit glatt beim Demonstriere helfe, awwer net morjens um siwwe.