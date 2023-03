Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Selten hat das Sprichwort „Was lange währt, wird endlich gut“ so gepasst wie in diesem Fall: Am 18. Juni steigt im Zweibrücker Westpfalzstadion die deutsche Meisterschaft der JVA-Bediensteten-Mannschaften – endlich! Denn eigentlich hätte das Turnier bereits im Jahr 2020 stattfinden sollen, fiel aber wegen Corona aus. Mit dabei ist auch die Betriebssportgemeinschaft der Justizvollzugsanstalt (JVA) Zweibrücken.

Die Zweibrücker sind Turnierausrichter aus einem besonderen Grund: Im Jahr 2018 wurde die JVA-Bedienstetenmannschaft Deutscher Meister. 60 Jahre gibt es die Betriebssportgemeinschaft